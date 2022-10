Für den Kreisligisten TSV Offingen ist das 1:1 zu wenig

Plus Der TSV Offingen ist nach dem Kreisliga-Spitzenspiel gegen die SpVgg Wiesenbach nicht nur aufgrund des Zeitpunkts des Gegentores enttäuscht.

100 Fußball-Fans haben im Spitzenspiel der Kreisliga West zwischen dem TSV Offingen und der SpVgg Wiesenbach ein 1:1 erlebt. Das Unentschieden war gerecht, warf die beiden Kontrahenten im Kampf um die besten Tabellenpositionen aber gefühlt ein Stückchen zurück.