Kein Grund zum Abheben für die Handballer des VfL Günzburg

Der VfL Günzburg hat noch einiges vor sich in dieser Bayernliga-Saison. Jetzt steht erst mal das immer heiße Derby gegen den TSV Haunstetten an.

Für den Handball-Bayernligisten VfL Günzburg ist das letzte Heimspiel in diesem Kalenderjahr zugleich ein ganz besonderes. Und das nicht nur, weil es immer um mehr als zwei Punkte geht, wenn die Weinroten die sportlichen Klingen mit dem schwäbischen Rivalen TSV Haunstetten kreuzen. Und diesmal richten sich die Blicke noch weiter als aufs Ende der aktuellen Partie.

Ende Januar 2023 geht's in die Entscheidung

Ab Ende Januar stehen in der bayerischen Eliteklasse die Meisterrunde und die Abstiegsrunde an. Darauf gilt es sich mental und taktisch vorzubereiten, auch wenn die Positionen für die Gegner im Schwaben-Derby bereits bezogen sein dürften.

Die Augsburger, die zuletzt 3:1 Punkte errangen, haben als Tabellensiebte mit 7:15 Punkten nur noch rein rechnerische Chancen auf einen Platz in der Aufstiegsrunde. Den Qualifikationsplatz vier hat aktuell die TG Landshut mit 12:10 punkten inne – bei drei ausstehenden Spielen. Zwar schwächeln die Niederbayern gerade arg, ihr Restprogramm ist allerdings sehr günstig, da sie noch drei Heimspiele absolvieren dürfen und Auswärtssiege in der bayerischen Beletage eher selten sind.

Am vergangenen Wochenende trotzten die TSV-Spieler den Favoriten aus Allach beim 27:27 einen Punkt ab. Das Ergebnis unterstreicht Augsburger Kampfkraft. Zum Pausenpfiff sah es nämlich gar nicht gut aus. 13:18 lagen die Spieler um den letztlich fünfmaligen Torschützen Emil Paulik zurück, um dann Tor um Tor aufzuholen. Mit dem Schlusspfiff erzielte Hannes Spörhase per Siebenmeter den umjubelten Ausgleichstreffer.

Handball-Hochburgen

Ähnlich kämpferisch ging es im Hinspiel zwischen den beiden schwäbischen Handball-Hochburgen zu. Die Haunstetter erwischten den besseren Start, absetzen konnte sich der VfL Günzburg erst nach dem 21:20 (45.). Am Ende stand der 28:25-Auswärtssieg der Weinroten fest. Kurz zuvor hatte es noch einmal kräftig gewackelt, weil die Günzburger im Gefühl eines sicher geglaubten Sieges einen Gang zurückschalteten. „Das geht gegen diesen Gegner nicht“, sagt Cheftrainer Stephan Hofmeister vor der Neuauflage des Klassikers. Und er fährt mahnend fort: „Haunstetten, das in den vergangenen Jahren viele Leistungsträger verloren hat, kämpft 60 Minuten lang. Unsere Gäste wissen, dass das ihre einzige Chance ist und die versuchen sie eindrucksvoll zu nutzen.“ Ein bisschen Adventshandball wird also nicht genügen, wenn der VfL seine Fans fröhlich stimmen will.

Beim VfL Günzburg zeigen sich Verantwortliche wie Spieler nach der frühzeitigen Qualifikation für die Aufstiegsrunde sehr erleichtert. Der November mit vielen eingeplanten, aber schwer lösbaren Personalproblemen hätte auch schief gehen können. Diese Woche erreichten die Absenzen ihen Höhepunkt und Abschluss, auch weil diverse Erkältungsviren weinrote Opfer fanden. Ab nächster Woche kann wieder unter top Bedingungen trainiert werden. Darauf freut sich die Mannschaft, schließlich gibt es für die Aufstiegsrunde einiges aufzuholen und umzustellen. Besonders die Niederlagen waren aus Hofmeisters Warte lehrreich.

Warum Günzburg den Gästen die Daumen drückt

Egal, wie das Spiel ausgeht: In Günzburg drückt man dem TSV Haunstetten beide Daumen, dass er über die Abstiegsrunde den Klassenerhalt schafft. Zum einen gehört der TSV ganz einfach in die Bayernliga, meint man hier. Und zum anderen wären möglichst viele Schwaben-Derbys zumindest ein Trost für die kommende Runde, wenn den Günzburgern die Rückkehr in die 3. Liga nicht gelingen sollte. (AZ)