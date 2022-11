Spiel der letzten Chance für die Handballerinnen des VfL Günzburg

In der Bayernliga sind die Handballerinnen des VfL Günzburg Vorletzte. Ihr Saisonziel können sie immer noch erreichen. Aber ein Heimsieg ist jetzt Pflicht.

Mit positiven Vorzeichen und einem Funken Hoffnung starten die Handballerinnen des VfL Günzburg in die Bayernliga-Rückrunde. Zu Gast in der Rebayhalle ist am 5. November die SG Mintraching/Neutraubling. Anspiel in der Rebayhalle ist um 17.30 Uhr.

An das Hinspiel haben die VfL-Mädels gute Erinnerungen. Damals waren die Handballerinnen um ihre Spielmacherin Alena Harder erfolgreich und konnten beide Punkte mit an die Günz nehmen.

Gäste haben zu ihrer Form gefunden

Doch auf beiden Seiten haben sich die Verhältnisse etwas geändert. Die Oberpfälzerinnen scheinen nach einem durchwachsenen Saisonstart zu ihrer Form gefunden zu haben; ihre jüngsten beiden Spiele gegen Landshut und München-Laim gewannen sie jeweils deutlich. Und sie befinden sich aktuell mit zwei Punkten Vorsprung auf die Weinroten auf Rang sechs der Südgruppe.

Für die Günzburgerinnen ist der Weg zum angepeilten vierten Rang noch ein Stück weiter. Sie litten in dieser Vorrunde erheblich unter Personalmangel; nach dem Auftaktsieg setzte es fünf Schlappen bei nur noch einem weiteren Erfolg. Ihr primäres Vorhaben ist inzwischen, die zuletzt immerhin ansteigende Leistungskurve fortzuführen. So konnte ja vor wenigen Tagen nach einer eher durchwachsenen ersten Halbzeit im Heimspiel gegen die TG Landshut endlich der erste Heimsieg unter Dach und Fach gebracht werden.

Kleine Chance auf Platz vier ist da

Mehr Konstanz, nach Möglichkeit über die volle Spieldauer, wird nötig sein, um auch gegen Mintraching/Neutraubling zu punkten und sich damit noch eine kleine Chance auf den rettenden vierten Tabellenplatz zu wahren. Besonders das generische Tempospiel gilt es nach Ansicht der VfL-Trainer Peter und Jürgen Kees in den Griff zu bekommen.

Personell hoffen die VfL-Verantwortlichen auf Besserung. Eine etwas dichter besetzte Bank könnte dem ganzen Günzburger Team Flügel verleihen. (AZ)