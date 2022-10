VfL Günzburg oder TSV Haunstetten: Wer ist die Nummer eins in Schwaben?

In der Bayernliga-Tabelle stehen die Handballer des VfL Günzburg über dem TSV Haunstetten. Die Weinroten haben einen Plan, damit das nach dem Derby so bleibt.

Schön spielen wird nicht zählen. Man muss sich behaupten, in Spielkrisen kühlen Kopf bewahren. Das gilt im Prinzip für alle Begegnungen der Handball-Bayernliga. Umso mehr gilt es für das ewig junge Schwaben-Derby zwischen dem TSV Haunstetten und dem VfL Günzburg. Die beiden Traditionsvereine prallen diesmal von unterschiedlichen Seiten der Tabelle kommend aufeinander. „Wir werden kämpfen“, verspricht der Günzburger Michael Jahn vor der Partie, die am 15. Oktober in der Sporthalle an der Landsberger Straße in Augsburg angepfiffen wird.

Haunstetten hat die breiteste Handball-Spitze

Trotz aller Erfolge Günzburger Mannschaften: Der TSV Haunstetten ist nach wie vor die Nummer eins in Schwaben. Kein zweiter Verein im Regierungsbezirk kann eine derart breite Handball-Spitze präsentieren. Die erste Damenmannschaft spielt in der 3. Liga aktuelle auf Platz zwei. Die Frauen II sind in der Bayernliga. Sogar eine dritte und vierte Damenmannschaft gibt es. Bei den Männern kämpft die TSV-Erste in der Bayernliga und die Reserve in der Landesliga um Punkte. Davon ist der VfL Günzburg nach bescheidener Selbsteinschätzung meilenweit entfernt.

Doch ausgerechnet beim Herren-Aushängeschild läuft es bislang überhaupt nicht in der immer noch jungen Spielzeit 2022/23. Zwar wurde das Prestigeduell beim TSV Friedberg 27:24 gewonnen, in den anderen Begegnungen setzte es hingegen vor eigenem Anhang derbe Packungen: Gegen HT München stand ein 20:30 auf der Anzeigentafel, gegen die TG Landshut ein 18:31. Danach zog Herren-Cheftrainer Ingo Herbeck die Notbremse. Seine Einschätzung, nach der die Mannschaft gehemmt sei und eine Veränderung benötige, bewog ihn zum Rücktritt. Auch, um neue Kräfte frei zu setzen. In der Verantwortung stehen seither der frühere Co-Trainer Max Högl und Top-Torschütze Alexander Horner.

Befreiungsschlag bleibt aus

Entsprechend groß waren die Erwartungen für das darauffolgende Spiel beim TSV Allach. Statt des erhofften Befreiungsschlages gelang aufseiten der Augsburger aber erneut wenig. Eigentlich war das Spiel bereits beim 12:6 nach gut einer Viertelstunde vorentschieden. Zur Halbzeit stand es 21:14 und am Ende 36:28 für den Aufsteiger, der zu Saisonbeginn beim Auftritt in Günzburg noch keinerlei Siegchance besessen hatte.

Trotz aller bisher erreichten Ergebnisse der beiden Kontrahenten erwartet VfL-Cheftrainer Stephan Hofmeister einen ganz heißen Tanz. „Der TSV ist eine intakte Familie, die gerne gut gelaunt ist. Da hält man in schwierigen Zeit zusammen“, weiß er aus – auch leidvoller – Erfahrung. Zu Hause werden die Augsburger seiner Überzeugung nach alles dafür tun, ausgerechnet gegen den vermeintlichen Favoriten aus Günzburg die Wende zu erzwingen, warnt Hofmeister seine Handballer.

Er weiß auch um die enorme Reichweite, auf die der TSV im Notfall zurückgreifen kann. „Haunstetten hat in Reservemannschaften oder im Ruhestand etliche sehr gute Handballspieler, die man für den Klassenerhalt zurück ins Team beordern kann.“

Alle VfL-Spieler kerngesund

Die Weinroten freuen sich derweil auf die schwierige Herausforderung. Beim VfL Günzburg sind alle Spieler kerngesund, zuversichtlich und voller Handball-Tatendrang, versichert der Übungsleiter.

Ein Auswärtssieg würde das Polster auf jene Tabellenplätze, die nach Abschluss der Vorrunde um den Klassenerhalt kämpfen müssen, schon dick und flauschig machen.

So können Günzburger Fans dabei sein

Der Mannschaftsbus fährt am 15. Oktober 2022 um 17.30 Uhr vor der Rebayhalle ab. Fan-Anmeldungen nimmt Dieter Pohl per E-Mail an pohl.dieter@gmx.de entgegen. (AZ)