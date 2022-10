Noah Lerch schwimmt auf den Seychellen zu Silber

Plus Noah Lerch holt bei der Junioren-WM eine Medaille im Mixed. Der Schwimmer der SSG Günzburg-Leipheim ist überzeugt, dass für ihn bald noch mehr drin ist.

7500 Kilometer fern der schwäbischen Heimat hat Noah Lerch einen weiteren Glanz- und vorläufigen Höhepunkt in seiner Laufbahn als Schwimmer gesetzt. Der für die SSG Günzburg-Leipheim startende Gundelfinger holte bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Freiwasserschwimmen auf den Seychellen Silber mit der deutschen 4 x 1500 Meter Mixed-Staffel (18/19 Jahre). Immer noch voller Freude präsentierte sich der 18-Jährige nach seiner Heimkehr.