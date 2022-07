Programm beim Stadtfest Ichenhausen 2022: Alle Termine im Überblick

Nach einer zweijährigen Pause findet 2022 wieder das Stadtfest in Ichenhausen statt. Das Programm und die Termine sowie alle Infos zum Fest haben wir hier für Sie.

Zwei Jahre lang musste das Stadtfest in Ichenhausen aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen, doch aufgrund der gelockerten Auflagen kann es nach der Zwangspause 2022 wieder stattfinden. Zum 44. Mal wird sich im Juli die Stadtmitte von Ichenhausen in eine Festmeile verwandeln, wo neben einer vielfältigen kulinarischen Auswahl auch ein umfassendes Rahmenprogramm mit Musik und Mitmachstationen auf die Besucher wartet. Neben örtlichen Gastronomen werden auch die Ichenhausener Partnerstädte Valeggio, Changé und St. Germain le Fouilloux mit Ständen auf dem Stadtfest vertreten sein.

Sie möchten mehr zum Stadtfest in Ichenhausen 2022 erfahren? Wann ist der genaue Termin und wie sieht das Programm des Festes aus? Antworten auf diese Fragen und alle Infos haben wir hier für Sie.

Termine beim Stadtfest Ichenhausen 2022: Wann geht es los?

2022 findet das Stadtfest in Ichenhausen von heute, 16. Juli bis zum 17. Juli statt. Traditionell beginnt das Fest mit dem Umzug von der Grundschule zur Hauptbühne, die sich vor der Katholischen Stadtpfarrkirche befindet.

Die Partnerstädte von Ichenhausen haben in diesem Jahr einen Stand auf dem Stadtfest. Am Stand von Valeggio gibt es Tortellini, Tortelloni, Salami, Käse und Olivenöl und die Gemeinschaft von Changé und St. Germain le Fouilloux bietet Austern, Muscadet und Champagner an.

Programm beim Stadtfest in Ichenhausen: Was ist 2022 geboten?

Obwohl das Stadtfest nur für zwei Tage angesetzt ist, fällt das Programm umfangreich aus. An drei verschiedenen Standorten in Ichenhausen finden zeitgleich verschiedene Musik-Einlagen oder Aufführungen statt.

So kann man beispielsweise heute am Samstag um 10.30 Uhr entweder auf dem Changé-Platz einem Auftritt der Sing- und Musikschule Ichenhausen lauschen oder vor der Stadtpfarrkirche das Konzert der Spielgemeinschaft Stadtkapelle Ichenhausen MV Ellzee verfolgen.

Das ist das Programm des Ichenhausener Stadtfests im Überblick:

Samstag, 16. Juli 2022

09.45 Uhr Aufstellung für den Festumzug an der Grundschule

10.00 Uhr Abmarsch des Festumzuges zur Hauptbühne

Hauptbühne vor der Kirche

10.15 Uhr: Begrüßung und Bieranstich

10.30 - 14.00 Uhr: Spielgemeinschaft Stadtkapelle Ichenhausen / MV Ellzee

12.30 Uhr: Auftritt Goißlschnalzer

15.00 - 17.30 Uhr: Musikkapelle Hochwang-Oxenbronn

17.30 Uhr: Auftritt der Taekwon-Do-Schule (Reinhold Fixle)

19.00 Uhr: Auftritt von "Balance Med Fit" mit Zumba

20.00 bis 00.30 Uhr: "Partysound"

02.30 Uhr spätestens Ende

Changé-Platz beim Rathaus

Bewirtung nur am Samstag durch die Schlossbrauerei Autenried

10.30 - 11.00 Uhr: Sing- und Musikschule Ichenhausen

11.00 Uhr: Auftritt Liederkranz

11.00 - 13.30 Uhr: "Autenrieder Vier drei Blech Musikanten"

18.30 - 23.30 Uhr: Musikkapelle Eintracht Autenried

Schlossplatz beim Schulmuseum

10.00 - 17.00 Uhr: Frühschoppen / Kaffee und Kuchen (Theaterkaffee 2.0)

ab 10.00 Uhr: Weizenbierkarussell der Spielgemeinschaft Ichenhausen - Ellzee

ab 19.00 Uhr: Barbetrieb durch die "Kater Bar"

19.30 bis 22.30 Uhr: "Sonixxx - keep on rockin"

ca. 21.30 Uhr: Auftritt eines Geigenspielers

Sonntag, 17. Juli 2022

Hauptbühne vor der Kirche

09.30 Uhr: Katholischer Gottesdienst auf der Hauptbühne - mitgestaltet durch die Musikkapelle Rieden / Kötz

- mitgestaltet durch die Musikkapelle Rieden / 09.30 - 14.00 Uhr: Musikkapelle Rieden/ Kötz

14.00 Uhr: Auftritt der Tanzabteilung des TSV Weißenhorn "Whitehorn Line Dancer"

"Whitehorn Line Dancer" 16.00 Uhr: Ende

Schlossplatz beim Schulmuseum

10.00 - 17.00 Uhr: Frühschoppen / Kaffee und Kuchen (Theaterkaffee 2.0)

