Unterknöringen

Farbenfroher Faschingsumzug der „Knoronia“

Beim Faschingsumzug in Unterknöringen säumten tausende Närrinnen und Narren die Straßen und erlebten eine Mischung aus Kapellen, Narrenzünften und Fußgruppen.

Plus Tausende Zuschauer, farbenfrohe Fußgruppen und zahlreiche Faschingsgesellschaften beteiligten sich am Faschingsumzug in Unterknöringen.

Von Ernst Mayer

Mit ihrem Slogan: "Ob nauf ond na, odr rom ond nom en Kneringa, dau gat heit Fasnacht om.“ Der Spruch traf voll auf das Geschehen in Unterknöringen. Die Faschingsgesellschaft Knoronia läutet mit ihrem Knöringer Faschingsumzug die letzten Tage der fünften Jahreszeit ein.

Der Gaudiwurm bestand aus 64 Zugteilnehmern, die schon vor Beginn des Umzuges in Stimmung waren. Darunter 8 acht Faschingsgesellschaften mit ihrem kompletten Stab, mit dabei die Garden und Prinzenpaare. Dazwischen reihten sich tolle Motivwagen ein, die mit den unterschiedlichsten Themen auf sich aufmerksam machten. Den Motivwagen folgten ihre Fußgruppen mit den dazugehörigen Kostümen. Mit dabei waren die Musiker der "Handschumacher" aus Burgau. Zu sehen waren Garden, Kids, Girlies und feierlustige Teenies.

