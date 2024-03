Schwarzer Pkw wird an rechter Vorderfront angefahren

In Unterknöringen ist eine Unfallflucht passiert. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1500 Euro und bittet um Zeugenhinweise.

Ein schwarzer Volvo, der vor dem Kindergarten in Unterknörigen geparkt war, wurde von einem bisher unbekannten Fahrzeug an der rechten Vorderfront angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr laut Polizei weiter, ohne den Schaden zu melden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1500 Euro. Zeugenhinweise unter Tel. 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ)