Beim Feuerwehrfest Waldstetten ins Gesicht geschlagen

Ein Gast des Feuerwehrfestes wurde nicht mehr ins Waldstetter Festzelt gelassen – danach gab es eine Auseinandersetzung. Doch was ist genau passiert?

Am Sonntagmorgen gegen 2.50 Uhr kam es zwischen einem Gast des Feuerwehrfestes in Waldstetten und einem Mitarbeiter der für das Festzelt zuständigen Sicherheitsfirma zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Der 41-jährige Gast hatte kurzzeitig das Festzelt verlassen. Als dieser wieder zum Zelt zurückkehrte, wurde aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit jedoch bereits mit der Räumung begonnen. Die Sicherheitsdienstmitarbeiter verwehrten ihm daher den Zugang.

Der Gast versuchte sich laut Polizei daraufhin, an einem der Mitarbeiter vorbeizudrücken, um sein Getränk im Zelt noch vollends auszutrinken. Ein weiterer Mitarbeiter bemerkte dies und soll – so steht es im Polizeibericht – dem Gast daraufhin mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Der Mitarbeiter der Sicherheitsfirma erstattete seinerseits ebenfalls Anzeige wegen Körperverletzung, da er Schmerzen am Daumen erlitt. Zu weiteren Verletzungen ist derzeit nichts bekannt. Der genaue Sachverhalt muss noch ermittelt werden. (AZ)