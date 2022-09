Waldstetten

18:04 Uhr

Der Meister des Schafkopfs kommt aus Waldstetten

Plus Martin Burkhardt spielt seit über 30 Jahren Schafkopf, nun ist er Deutscher Meister. Über seine Anfänge, den Reiz am Karteln und warum er die Meisterschaft fast abbrach.

Von Michael Lindner

Erst einige Tische sind im Gasthof Engel in Waldstetten an diesem frühen Donnerstagabend belegt. Ehepaare, Familien und Freunde sitzen zu zweit oder in kleinen Gruppen an den Tischen, unter ihnen fallen Martin Burkhardt und sein sechsjähriger Sohn Yannick nicht auf. Während der frisch eingeschulte Yannick einen Schluck aus seinem Glas nimmt, mischt sein Vater die Spielkarten. Yannick hebt danach wie selbstverständlich ab, dann spielen sie eine Runde Watten. Der Sohn gewinnt und ist glücklich. Dass sein Vater Martin beim Karteln verliert, kommt nicht häufig vor – vor allem nicht in "seinem" Kartenspiel: Schafkopf. Denn der 40-Jährige aus Waldstetten ist vor Kurzem Deutscher Schafkopfmeister geworden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen