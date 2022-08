Feuerwehr Waldstetten ist 150 Jahre alt

Die Freiwillige Feuerwehr Waldstetten feiert am 13. und 14. August ihr Jubiläum. Brandschutz im Ort gab es schon lange davor.

Auf eine 150-jährige Geschichte blickt die Waldstetter Feuerwehr zurück. Das wird am Wochenende 13. und 14. August gefeiert. Die Waldstetter Dorfchronik jedoch zeigt, dass sich die Bürger nicht erst seit 150 Jahren mit dem Thema Feuerschutz befasst haben. Dies hatte größtenteils mit der Bauweise der damaligen Häuser zu tun. Vor allem das Löschwasser bereitete den Kameraden oft Kopfzerbrechen. So bekam damals jener Pferdebesitzer, welcher als Erster ein volles Wasserfass an die Brandstelle brachte, als Belohnung drei Mark.

Schon im Jahr 1759 kaufte die Gemeinde eine Feuerspritze. Die Sorge um Mensch und Tier sowie Hab und Gut weckte in der Bevölkerung aber den Wunsch nach einem noch besseren Feuerschutz. So wurde auf Anregung des damaligen Bürgermeisters Johann Gehring und des Schneidermeisters Ludwig Kircher die Freiwillige Feuerwehr Waldstetten mit 60 Mann am 1. Januar 1872 im Waldstetter Gemeindelokal gegründet.

Feuerwehrjugend hat auch Grund zum Feiern

Im Festzelt am Sportplatz geht es am Samstag, 13. August, um 18 Uhr mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Michael Kusch los. Die Engelbrauerei liefert das naturtrübe Zwickel, welches für das Jubiläum eingebraut wurde. Zur Brotzeit spielt dann die „Waldstetter 8“. Ab 21.30 Uhr wollen die „Bätscher Buam“ das Festzelt zum Kochen bringen. Am Sonntag beginnt um 9.30 Uhr der Gottesdienst im Festzelt, anschließend ist Fahnenweihe der Jugendfeuerwehr: Der 2020 neu beschaffte Jugendwimpel soll im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten geweiht werden.

Höhepunkt ist der Festumzug in Waldstetten

Der Mittagstisch am Sonntag wird durch die Musikkapelle Waldstetten begleitet. Höhepunkt ist um 14 Uhr mit dem Festumzug durch die Marktgemeinde. Es werden sich zahlreiche Feuerwehren, Vereine, Musikkapellen und Feuerwehrfahrzeuge durch die Straßen Waldstettens schlängeln. Nachmittags gibt es ein Kinderprogramm, welches von der Jugendfeuerwehr organisiert wird, sowie eine historische Fahrzeugausstellung. Hierfür wurde eigens die Saug- und Druckspritze aus dem Jahr 1909 auf Vordermann gebracht. Für Unterhaltung im Zelt sorgt bei Kaffee und Kuchen der Musikverein Ettenbeuren. Der Festausschuss hat sich auch ein geheimes Geräusch einfallen lassen, welches den ganzen Tag über im Zelt abgespielt wird. Bei richtigem Erraten winken tolle Preise. Den Stimmungsabend am Sonntag, 14. August, wird dann der Musikverein Nattenhausen einläuten. Hier gibt es neben verschiedenen Brotzeiten den Original Waldstetter Flammkuchen. Bürgermeister Michael Kusch, Vorstand Jürgen Ganser sowie Kommandant Christoph Schneider sind stolz auf die geleistete Arbeit der letzten Monate durch die gesamte Mannschaft. (AZ)