Männerballette lassen das Vereinsheim in Waldstetten beben

Die Faschingshochburg zündet eine Stimmungsrakete nach der anderen - und die Tänzer auf der Bühne bringen den Saal zum Kochen.

Da hat die Lustige Carnevals Vereinigung wieder einen echten närrischen Volltreffer gelandet. Wenn die Männerballette auftreten, bebt im wahrsten Sinne des Wortes das Waldstetter LCV-Heim. Im komplett ausverkauften Haus sorgte das mehr als vierstündige Programm mit zehn Auftritten der gut 100 Aktiven für Hochstimmung und ein begeistertes Publikum.

Die Idee für diese spezielle Art Faschingsgaudi stammt aus einer Laune heraus, erzählt Robert Imminger. Er hatte vor gut 13 Jahren die Leitung der Lustigen Carnevals Vereinigung (LCV) in Waldstetten übernommen. Mit der "Nacht der Männerballette" gelang es dem mehr als 400 Mitglieder starken Verein „etwas Einmaliges im Landkreis“ auf die Beine zu stellen, so Imminger und das mit „durchschlagenden Erfolg“.

In Waldstetten moderieren zwei "Samba-Tänzer" den Abend

Die Ansage der immer wieder von Tanzpausen unterbrochenen langen Faschingsveranstaltung hatten heuer Johanna Metzinger und Armin Kieble aus Ichenhausen – als Samba-Tänzer kostümiert - übernommen, da der etatmäßige Moderator verhindert war.

Johanna Metzinger und Armin Kieble moderierten die Nacht der Männerballette in Waldstetten. Foto: Wolfgang Kahler

Dann ließen es die etwa 100 Aktiven im Alter von zwölf bis 50 Jahren auf der Bühne des LCV-Heimes so richtig krachen. Den Auftakt übernahm die Dürrlaria aus Dürrlauingen. Zu einer Mischung aus altbekannten Abba-Hits sorgten die Männer schon mal für Stimmung im Saal und konnten nur nach Zugabe die Bühne verlassen. Klar, dass dafür im Publikum die entsprechenden Stimmungsraketen von Stufe eins bis vier gezündet wurden.

Im Waldstetter Publikum saß sogar die "Queen"

Die Besucher waren überwiegend höchst kreativ dekoriert ins komplett ausverkaufte LCV-Heim gekommen. Sogar die verstorbene Queen gab sich sehr originell konstümiert die Ehre und eine weibliche Gruppe von Schmetterlings-Elfen machte optisch Eindruck. Zur unverkennbaren Titelmelodie des Superagenten James Bond zeigten „die Wilden“, der Nachwuchs des Gastgeber-Vereins, dass sie es schon „drauf“ haben.

Wahre Begeisterungsstürme allerdings entfachten die Narren aus Kötz. Das „Mäba“ präsentierte frech-frivole Interpretationen von bekannten Grimms Märchen mit mehrfachen Kostümwechsel. Da bebte buchstäblich die Halle. Mit weiteren Auftritts-Gigs ging’s Schlag auf Schlag: Die LCV-Truppe „The Knox“, die schon 25 Jahre im Dienst des heiteren Frohsinns steht, zeigte Après-Ski-Gaudi, die Männer vom Carnevals-Club Harthausen brachte gut 1,4 Tonnen schwergewichtigen Ballettzauber unter dem Motto „Die (Alb)Traumtänzer“ auf die Bühne. Sie traten unter anderem als Mehrfach-Klone von DJ Ötzi auf.

Mit der Knoronia geht es von Kontinent zu Kontinent

„Von Kontinent zu Kontinent“ hieß das Motto der Faschingsgesellschaft Knoronia Knöringen. Das Männerballett startete als Stewardessen-Mannschaft und lieferte als Puschel schwingende Cheerleader-Truppe aus amerikanischen Football-Stadien eine optische Glanznummer ab.

Kaum weniger attraktiv zeigten die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Freihalden mit Auszügen aus „Hannah Montana“ und die Aktiven der Reisensburger Wehr mit bunten venezianischen Karnevalsaktionen zu Welthits wie „Azurro“ oder „Felicitas“ viele artistische Einlagen.

Den stimmungsvollen Abschluss der mehr als vierstündigen Faschingsgaudi bildeten die Schelmenschinder aus Weißenhorn und die Taktlosen 2.0 des Carnevals Klub Fantasia aus Königsbrunn, die am weiteste nach Waldstetten angereiste Faschingsgesellschaft. Alles in allem wieder eine gelungene spektakuläre Nacht der Männerballette, wie ein Ettenbeurer bestätigt: „Eine Superstimmung und volle Halle, was will man mehr.“