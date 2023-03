Waldstetten ist auf dem Weg zu mehr Energie-Unabhängigkeit

Plus In Waldstetten könnten schon im kommenden Jahr Häuser mit Fernwärme versorgt werden. Die Gemeinderäte genehmigten eine Millionen-Investition.

Möglichst wenig fossile Energie nutzen und am besten noch selbst produzieren: Dieser Weg zu mehr Unabhängigkeit und Umweltfreundlichkeit kommt im Markt Waldstetten in Fahrt. Dazu dient eine millionenschwere Nahwärmeversorgung mit einer Hackschnitzelheizung, die jetzt genehmigt wurde.