Was passiert mit dem Fendt-Gelände nach der Schließung?

Ab Juli startet der Umzug der Ladewagenproduktion des Agco/Fendt-Werkes in Waldstetten nach Wolfenbüttel in Niedersachsen. Auch der Mieter Lely muss aus den Räumen raus.

Plus Die Büroräume sind schon ausgeräumt, in den Hallen werden noch Restarbeiten erledigt: Was mit dem Agco/Fendt-Standort nach der Schließung passiert, ist noch unklar.

Von Sophia Huber

Zwar stehen die Maschinen und Produktionslinien in wenigen Tagen still, doch längst ist die Abwicklung des Agco/Fendt-Standortes in Waldstetten noch nicht abgeschlossen. Wenn die komplette Produktion bis Ende August nach Wolfenbüttel, ein bereits bestehender Fendt-Standort in Niedersachsen, umgezogen wird, startet dort am 1. September der neue Betrieb. Und im Markt Waldstetten beginnt das Rätseln um mögliche neue Käufer des weitläufigen Geländes in der Industriestraße.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

