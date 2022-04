Am zerstörten Kalvarienberg Wettenhausen beginnt schon die Sanierung

Plus Kurz nach dem Vandalismus führt die Pfarrei Wettenhausen erste Gespräche, wie der Kalvarienberg wieder hergerichtet werden kann. Es braucht viel Zeit und Geld.

Die Nacht des blinden Vandalismus auf dem Kalvarienberg Wettenhausen ist gerade einmal 14 Tage her, da laufen schon die ersten Gespräche, wie die Sanierung bewerkstelligt werden kann. Denn eines ist spätestens seit der Kreuzwegandacht mit Bischof Bertram Meier klar: Der Kalvarienberg wird saniert, auf Wunsch von Soni Abraham Plathottam, Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Kammeltal, sogar um drei Kapellen erweitert und auch weiterhin für alle zugänglich sein.