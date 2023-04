Auto überschlägt sich nach Unfall in Wettenhausen

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwochabend in Wettenhausen. Ein Rettungshubschrauber wurde zwar angefordert, dann aber wieder abbestellt.

In der Ortsmitte des Kammeltaler Ortsteils Wettenhausen ist es am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Ein 70-jähriger Autofahrer prallte nach ersten Informationen mit seinem Auto gegen einen am rechten Straßenrand geparkten Wagen. Sein Fahrzeug überschlug sich im Anschluss und blieb auf seinem Dach liegen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt.

Angeforderter Rettungshubschrauber wurde abbestellt

Die Feuerwehren aus Wettenhausen, Ettenbeuren und Ichenhausen rückten an und befreiten den Unfallfahrer aus dem Wrack. Der Rettungsdienst war zunächst mit zwei Rettungswagen, einem Notarztfahrzeug, einem Einsatzleiter Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber aus München unterwegs zur Unfallstelle. Nachdem klar war, dass nur eine Person zu versorgen war und die Verletzungen nicht schwerwiegend sind, konnte der Rettungshubschrauber den Anflug und ein Rettungswagen die Anfahrt abbrechen.

Die Feuerwehren aus Wettenhausen, Ettenbeuren und Ichenhausen stellten den Unfallwagen wieder zurück auf seine Räder. Foto: Mario Obeser

Die Feuerwehrleute sperrten den Bereich der Unfallstelle, leuchteten die Unfallstelle aus, kümmerten sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe und stellten den Unfallwagen wieder zurück auf seine Räder. Eine Streife der Polizeiinsepktion Burgau nahm den Unfall auf. (AZ)