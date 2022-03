Kreuzweg am Kalvarienberg bei Wettenhausen zerstört: 150.000 Euro Schaden

Der Kreuzweg am Kalvarienberg bei Wettenhausen wurde schwer beschädigt. Von 150.000 Euro Schaden spricht die Polizei und von blindwütigem Vandalismus.

Nach Polizeiangaben müssen sich die massiven Sachbeschädigungen des Gebetswegs am Kalvarienberg in Wettenhausen zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, ereignet haben. An nahezu allen Stationen des Weges wurden die christlichen Heiligenfiguren umgeworfen und damit zumindest teilweise zerstört. Bleiverglaste Mosaikscheiben wurden dabei ebenfalls mit massiver Gewalt aufgebrochen und stark beschädigt. Die Pfarrgemeinschaft Kammeltal beziffert den Schaden vorläufig auf mindestens 150.000 Euro.

Die Kripo sichert am zerstörten Kreuzweg in Wettenhausen Spuren

Zur aufwendigen Spurensuche und -sicherung wurde der Kriminaldauerdienst Memmingen hinzugerufen. Aufgrund der Größe des Tatortbereichs dauerte die Spurensicherung mehrere Stunden. Der Kreuzweg wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach angegangen. Dabei entstanden jedes Mal enorme finanzielle Schäden. Zeugen, die Hinweise auf diese sinnlose Tat oder die bislang unbekannten Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 in Verbindung zu setzen. (AZ)