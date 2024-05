Kreis-Chorkonzert im Kaisersaal bietet Gesang für Jung und Alt

Plus Ein bunt gefächertes Programm mit vielen Facetten erlebten die Zuhörer im Kaisersaal in Wettenhausen. Für fröhliche Stimmung sorgten singende Grundschulkinder.

Die Resonanz auf die Einladung zum Jahreskonzert des KreisChorverbands Mittelschwaben war groß, denn der Kaisersaal in Wettenhausen war bis auf den letzten Platz voll besetzt. "Singen ist generationsübergreifend", mit diesen Worten begrüßte die sichtlich erfreute Vorsitzende des Verbands, Anja Schinzel, die Zuhörerinnen und Zuhörer und leitete damit gleich auf das bunt gefächerte Programm über, das kaum unterschiedlicher hätte gestaltet werden können.

Für fröhliche Stimmung zum Beginn des Konzertes sorgten die Schülerinnen und Schüler der Chorklasse 4a der Grundschule Reisensburg unter der Leitung von Kristina Roßbach, unter anderem mit dem Song zur Fußball-WM 2014, "Auf uns", von Andreas Bourani. Nach ersten Verlegenheitsmomenten legten die Kinder ihre Scheu vor der beeindruckenden Zuschauerkulisse ab und präsentierten die Lieder stimmgewaltig.