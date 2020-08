vor 17 Min.

15-jähriger Randalierer beleidigt Polizisten in Altenstadt

Jugendliche in Altenstadt haben Fahrräder und Alkohol gestohlen. Als die Polizei dazu kommt reagiert ein 15-Jähriger aggressiv.

Die vier Jugendlichen im Alters zwischen 13 und 15 Jahren haben am vergangenen Freitag in Altenstadt Alkohol von einer Baustelle und Fahrräder am Baggersee gestohlen. Gegen etwa 16 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass die Gruppe neben einem Firmengrundstück randalieren würde und dabei mehrere Gläser zerschlagen hätten. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamten zwei weibliche Personen im Alter von 15 und 13 Jahren sowie zwei männlichen Personen im Alter von 14 und 15 Jahren antreffen. Die Jugendlichen hatten zuvor Alkohol konsumiert, der von einer Baustelle entwendet worden war. Es wurden zudem auch zwei gestohlene Fahrräder gefunden. Diese wurden vermutlich im Bereich des Sinninger Badesees entwendet.

Der 15-Jährige schlug dann plötzlich, so teilt es die Polizei mit, mit dem Ellenbogen in Richtung der Beamten und beleidigte diese zudem. Ihm mussten deswegen Handfesseln angelegt werden, so die Polizei. Im weiteren Verlauf mischte sich die 13-jährige Freundin des Jugendlichen ein und beleidigte die Polizeibeamten ebenfalls. Den 15-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren unter anderem wegen tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Bei der 13-jährigen handelt es sich nach Angaben der Polizei noch um ein strafunmündiges Kind. Sie wurde vor Ort an die Mutter übergeben. Durch den Angriff wurde niemand verletzt.

Der Eigentümer von einem der Fahrräder ist derzeit noch nicht bekannt. Dieser sollte sich bitte bei der Polizei Illertissen unter Telefonnummer 07303/96510 melden. (az)

