vor 33 Min.

Alex Maier-Graf verlässt Babenhauser Marktrat

Das SPD-Mitglied nennt persönliche Gründe. Benedikt Neubauer rückt in das Gremium nach.

Alex Maier-Graf (SPD) hat sein Mandat als Mitglied im Babenhauser Marktrat niedergelegt. Der 60-Jährige nannte persönliche Gründe für diesen Schritt. Seinen Platz nimmt nun Benedikt Neubauer ein.

Maier-Graf war insgesamt rund zehn Jahre lang Mitglied des Marktrats – von 2004 bis 2008 und von 2013 bis zum jetzigen Zeitpunkt. Er war unter anderem Referent für Soziales, also Ansprechpartner für die Themen Jugend und Familie sowie für Ausländerangelegenheiten. Außerdem gehörte er dem Rechnungsprüfungsausschuss an. Bürgermeister Otto Göppel dankte Maier-Graf bei dessen Abschied am Mittwochabend auch besonders dafür, dass dieser mit seinem technischen Fachwissen bei der Ausstattung des Theaters am Espach Unterstützung geleistet und bei vielen Aufführungen dafür gesorgt habe, dass die Technik reibungslos funktioniert. Der scheidende Rat habe sein Amt stets sehr ernst genommen und mit Verantwortungsbewusstsein ausgeübt, so Göppel und weiter: „Ich weiß, dass dir die Entscheidung zum Rücktritt nicht leicht gefallen ist, aber die persönlichen Gründe haben in diesem Fall sicherlich Vorrang.“

Nachrücker auf der „Liste engagierter Bürger-SPD“ ist Benedikt Neubauer. Er stellte sich zur Verfügung und wurde im Rahmen der Sitzung vereidigt. Neubauer, der dem Vorstand des Grünen-Ortsverbands Babenhausen als Beisitzer angehört, übernimmt alle Zuständigkeiten, die Maier-Graf zuvor hatte. Das sei angesichts des nahenden Endes der Legislaturperiode auch sinnvoll, so Göppel. Wie der Bürgermeister mit einem Augenzwinkern hinzufügte, gehöre auch das Schließen der Tür zu Beginn einer Sitzung zu den Aufgaben, die der Nachfolger auf dem bisherigen Platz Maier-Grafs übernehmen müsse. (stz)

