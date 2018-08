vor 37 Min.

Allgäu Airport: Rund 450 zusätzliche Parkplätze sollen entstehen

Die Gemeinde Memmingerberg zeigt jedoch Grenzen auf.

Von Armin Schmid

Der Allgäu-Airport in Memmingerberg kann seinen Fluggästen künftig 458 Parkplätze mehr anbieten. Einem entsprechenden Antrag hat der Memmingerberger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Allerdings ist die Erweiterung des Parkplatzes „P4“ bis zum Jahr 2026 befristet. Ein bereits zuvor gestellter Antrag des Airports hatte eine unbefristete Lösung zum Ziel. Das wollten jedoch die Memmingerberger Gemeinderäte nicht. Denn das betreffende Grundstück ist laut Bürgermeister Alwin Lichtensteiger zwar wegen seiner Nähe zum Terminal für einen Parkplatz prädestiniert, aber auch eine wertvolle Gewerbefläche. Der Rathauschef sprach sich daher wegen höherer Flexibilität für eine zeitliche Befristung aus.

Die Hintergründe: „Steigende Passagierzahlen am Airport ziehen auch einen höheren Bedarf an Parkplätzen nach sich“, so der Bürgermeister. An erster Stelle stünden die Betreiber in der Pflicht, Stellplätze im Innenbereich des Flughafen-Geländes anzubieten. Die Gemeinde sei jedoch bereit dazu, in begrenztem Maß Flächen beizusteuern, auf denen sie eine Planungshoheit hat. Vorrangiges Ziel bleibe es jedoch, Gewerbeflächen auszuweisen und nicht ein Parkplatz-Areal zu schaffen.

