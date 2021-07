Dieb hat es auf Baumaschine in Altenstadt abgesehen

Ungewöhnliche Beute hat ein Dieb in Altenstadt gemacht. Er machte sich an einer Planiermaschine zu schaffen.

Die Polizei berichtet von einem Diebstahl in Altenstadt. Die Beute ist ungewöhnlich. Ein Bauunternehmer hatte seine selbst fahrende Planiermaschine auf einem Parkplatz an der Oberbalzheimer Straße abgestellt. Über das Wochenende - zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr - montierten Unbekannte einen Elektromasten von der Baumaschine ab. Der Mast dient normalerweise zur Aufnahme von einem Laser-Nivelliergerät und hat einen Wert von geschätzten 4000 Euro. Hinweise an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (AZ)

