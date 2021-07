Unbekannter fährt Auto in Altenstadt an und flüchtet

Eine bislang unbekannte Person beschädigte ein geparktes Auto in Altenstadt. Die Täterin oder der Täter meldete den Vorfall nicht. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Eine bisher unbekannte Person hat in Altenstadt ein geparktes Auto angefahren und ist geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Dienstagvormittag, im Zeitraum zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wiener Straße.

Vermutlich kam es beim Ein- oder Ausparken zur Kollision

Die Beamten vermuten, dass die Täterin oder der Täter den blauen VW Polo wahrscheinlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken touchierte und so einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite verursachte. Die Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Illertissen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

