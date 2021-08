Feuerwehreinsatz in Altenstadt: Garage brennt komplett aus

In Altenstadt stand eine Garage in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen verhindern.

In der Saarstraße in Altenstadt an der Iller ist am Mittwochabend eine Garage in Vollbrand gestanden. Alle Bewohner des angebauten Wohnanwesens konnten das Gebäude jedoch noch verlassen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Eine Person wurde wegen eines Schocks vom Rettungsdienst betreut.

Wie ein Sprecher der Polizei am Abend mitteilt, wurde der Brand gegen 18.30 Uhr gemeldet. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die betroffene Garage ist voll ausgebrannt. Eine weitere, kleinere Garage daneben sowie eine angrenzende Gartenhütte, Mülltonnen und ein Auto wurden ebenfalls beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude konnte verhindert werden. Auch die Bahnstrecke war nicht beeinträchtigt.

Wie hoch der angerichtete Schaden ist, war am Abend noch unklar. Offen blieb außerdem die Ursache des Brandes. (AZ)

Weitere Informationen folgen.