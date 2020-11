vor 51 Min.

Altenstadt öffnet den Adventskalender diesmal digital

Plus Altenstadt hat in diesem Jahr einen digitalen Adventskalender. Jeden Tag gibt es eine neue Überraschung - in einem Video.

Von Zita Schmid

In der kommenden Woche, am 1. Dezember, startet wieder die Adventskalenderzeit. Bis Weihnachten wird jeden Tag ein Türchen geöffnet. In der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal einen Online-Adventskalender. Die Idee dazu hatte Pfarrer Thomas Kleinle.

Jeden Tag gibt es ein neues Video im Altenstadter Adventskalender

„Wegen Corona finden heuer Begegnungen, wie sonst im Advent, nicht statt“, erklärt er. Deshalb hatte er den Einfall, über die Plattform Youtube einen Kalender für die Gemeinde anzubieten, bei dem jeden Tag um 17.30 Uhr ein weiteres Video ins Netz gestellt wird. Hinter der Tür, die sich dabei im Vorspann auch tatsächlich auftun wird, verbirgt sich immer eine andere Person und deren Beitrag zur Vorweihnachtszeit.

„Ich hatte die Idee leider etwas kurzfristig“, sagt Kleinle. So musste er gleich mit der Suche nach Teilnehmern starten, die beispielsweise eine Geschichte lesen, ein Lied singen, ein paar Adventsgedanken äußern möchten oder anderweitig kreativ sein wollen.

Wer am Adventskalender teilnimmt, ist eine Überraschung

Seine spontane Idee kam an. „Ich bin begeistert“, freut er sich über die Zusagen und auch schon Videos, die er erhalten hat. Wen die Zuschauer dann nach der Türöffnung sehen und erleben werden, will der Pfarrer nicht kundtun. Nur so viel darf gesagt werden: Sie sollen vor allem aus der Pfarreiengemeinschaft kommen, aber auch andere bekannte Gesichter sollen dabei sein.

Es bleibt also eine Überraschung – bislang auch noch für Kleinle, der gespannt ist, wer sich auf seine direkten Nachfragen hin noch bei ihm melden wird, damit auch wirklich 24 Mal die Tür geöffnet werden kann. Bei der Unterstützung, die er in kurzer Zeit für seine Idee bereits erfahren hat, ist er „auf jeden Fall guter Dinge, dass der Adventskalender voll wird“.

Der Online-Adventskalender kann dann über die Homepage der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt an der Iller oder direkt über deren Youtube-Kanal angeschaut werden.

