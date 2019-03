vor 34 Min.

Autofahrerin weicht Katze aus und überschlägt sich

Eine 29-Jährige weicht einer Katze aus, die vor ihr auf die Straße läuft. Der Wagen prallt gegen einen Laternenmasten und landet schließlich auf dem Dach.

Von Wilhelm Schmid

Mit leichten Verletzungen hat eine 29-jährige Autofahrerin den Überschlag ihres Autos am Donnerstagmorgen kurz vor halb acht Uhr überstanden. Sie war in Au auf der Vöhringer Straße ortsauswärts am Badesee in Richtung Norden unterwegs, als laut Polizei und ihrer eigenen Aussage eine Katze plötzlich von links auf die Straße lief. Die Fahrerin wollte dem Tier ausweichen, lenkte nach rechts und kam dabei von der Fahrbahn ab.

Das Auto überschlug sich bei dem Ausweichmanöver

Dann prallte sie gegen einen Laternenmasten, der VW-Golf überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Beim Eintreffen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, die zu einem "Unfall mit eingeklemmter Person" alarmiert worden waren, war die Frau bereits aus dem Fahrzeug befreit. Sie wurde anschließend in eine Klinik gebracht. Am Auto entstand nach Angaben der Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Katze hingegen hatte sich den polizeilichen Ermittlungen durch sofortige Flucht entzogen. Vermutlich blieb sie unverletzt.

