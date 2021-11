Adventsweg am Fuggerweiher lädt ab dem Wochenende zum Spaziergang ein

Der Markt Babenhausen hat in diesem Jahr zum ersten Mal einen Adventsweg organisiert. Vereine, Kindergärten und Schulen gestalten ihn.

Babenhausen lädt zu einem Spaziergang ein, der auf Weihnachten einstimmt. Die Marktgemeinde organisiert in diesem Jahr einen Adventsweg am Fuggerweiher. Besucht werden kann dieser Weg an den ersten drei Adventswochenenden: am 27./28. November, am 4./5. Dezember und am 11./12. Dezember. Los geht es am kommenden Samstag am späten Nachmittag. "Ab da sind die Stationen auch geschmückt und beleuchtet", heißt es aus dem Rathaus.

Der Adventsweg beginnt am Parkplatz an der Straße nach Winterrieden und führt am Naturnahen Kindergarten vorbei bis zur Feldkreuzung in Richtung Klosterbeuren. Gestaltet wird er laut der Gemeinde von örtlichen Vereinen, Kindergärten und Schulen. So sind zum Beispiel Bäume entlang der Route und der Naturnahe Kindergarten dekoriert. Anders als zunächst geplant, gibt es keine Bewirtung. Die Marktgemeinde weist darauf hin, die Maßnahmen zum Infektionsschutz zu beachten. (stz)

