Ein Adventsweg soll heuer am Babenhauser Fuggerweiher entstehen

Plus Die Marktgemeinde Babenhausen ruft Vereine und Bürger zur Gestaltung eines Adventsweges auf. Und was ist mit dem Weihnachtsmarkt?

Am Babenhauser Fuggerweiher, rund um den naturnahen Kindergarten, soll ein adventlicher Weg entstehen, der an den ersten drei Adventwochenenden zu einem stimmungsvollen Spaziergang einlädt. Die Marktgemeinde ruft die Menschen im Ort zur gemeinsamen Gestaltung auf: "Es wäre schön, wenn sich viele Vereine, Organisationen, Jugendgruppen oder auch Mitbürger und Mitbürgerinnen daran beteiligen würden, sodass viele verschiedene adventliche Stationen entstehen können", lässt sie wissen. Viele Babenhauser würden aber auch gerne wieder auf den Weihnachtsmarkt gehen. Auch hier gibt es Neuigkeiten.