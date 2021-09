Babenhausen/Heimenkirch

vor 40 Min.

Deutsch-libanesischer Austausch in Babenhausen

Plus In Babenhausen sprechen zwei Dutzend Jugendliche über die Herausforderungen in ihren Ländern. Beide Seiten können voneinander profitieren, sagen sie.

Von Ingrid Grohe

Endlich hat es geklappt. Nachdem die Pandemie das schon im Frühjahr geplante Treffen von deutschen und libanesischen Jugendlichen im Rahmen des vom Bund finanzierten Entwicklungsprojekts "Kommunales Know-how für Nahost" verhindert hatte, haben nun zwölf junge Menschen aus dem Libanon und zwölf aus Süddeutschland in der Jugendbildungsstätte in Babenhausen eine gemeinsame Fortbildung besucht. Mit welchen Themen sie sich dabei befassten, erklärten einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einem Besuch in Heimenkirch im Westallgäu, wo sie von Bürgermeister Markus Reichart empfangen und durch den Ort geführt wurden.

