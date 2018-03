vor 42 Min.

Babenhausen: Historischer Verein empört über anonymen Anruf

„Da ist mir die Spucke weggeblieben“: So kommentiert die Vorsitzende des Historischen Vereins Babenhausen einen Anruf, der das Meisingerhaus betraf.

Von Fritz Settele

„Da ist mir zum ersten Mal die Spucke weggeblieben“: Mit diesen Worten kommentierte Barbara Kreuzpointner, Vorsitzende des Historischen Vereins Babenhausen, einen anonymen Anruf. Dieser hatte in den vergangenen Tagen die Eltern des Vorarbeiters erreicht, der sich um die derzeit laufenden Zimmererarbeiten im historischen Meisingerhaus kümmert. Die unbekannte Person forderte: „Der Zimmerer soll einen Balken umhauen, damit das Haus endlich zusammenfällt!“

Kreuzpointner bezeichnete diesen Anruf als „Hammer der Woche“. Da der Vorfall noch nicht lange zurückliegt, hofft sie, dass eventuelle Nachforschungen noch auf die Spur des Anrufers führen. Die Mitglieder, die bei der Jahresversammlung des Historischen Vereins am Dienstag anwesend waren, sprachen von einer „unglaublichen Aktion“, aber auch von einer Anstiftung beziehungsweise Aufforderung zu einer Straftat. Dem wollte Johann Kreuzpointner – Präsident des Landgerichts in Kempten und zugleich engagiertes Mitglied des Historischen Vereins – nicht widersprechen. Er stufte den Anruf als „anonym, feige und hinterfotzig“ ein. Auch er hoffe auf eine Klärung des Falls.

Der anonyme Anruf überschattete die eigentlich „gute Botschaft“, die Barbara Kreuzpointner in der Versammlung übermitteln wollte: Nämlich, dass die Arbeiten im barocken Anbau des Meisingerhauses gestartet sind. Laut der Vorsitzenden hatte es ein Jahr gedauert, bis klar war, wie die Statik gesichert werden kann. Im Januar konnten die Zimmerer dann loslegen. Zuerst wurden die Böden geöffnet. Außerdem wurde „das Haus bis oben durchgestützt“, wie Kreuzpointner erklärte. Die Balken wurden ertüchtigt, sodass das Haus wieder Stabilität erhält. Sobald die Überlandwerke Krumbach die Stromleitungen isoliert haben, werden die Arbeiten am Dach weitergehen.

Besonders freute sich Kreuzpointner darüber, dass „fleißig Eigenleistungen“ erbracht werden. „Stundenkönig“ sei ihr Mann Johann, der es auf mittlerweile 111 Stunden bringt. Zusammen komme das Paar auf rund 160 Arbeitsstunden. Ein Lob ging an Gernot Baur, bei dem ein Anruf genüge und schon erscheine er auf der Baustelle.

Dem Kassenbericht von Karin Lepschy war zu entnehmen, dass die Sanierung des Meisingerhauses zu einem „Haus der Geschichte“ einen Großteil des Vereinshaushalts einnimmt. Derzeit gebe es ein gut gefülltes „Baukonto“. Dieses werde einerseits mit Spenden gefüllt. 2017 habe den Verein zum Beispiel eine Spende in Höhe von 6000 Euro erhalten. Andererseits gingen Zuschüsse entsprechender Behörden und Stellen ein: 2017 rund 85000 Euro. Dies sei vor allem den Verhandlungen der Vorsitzenden mit zuständigen Referatsleitern zu verdanken. Der Verein hofft jedoch weiterhin auf Unterstützung vonseiten der Bevölkerung, sei es durch freiwillige Arbeit oder Spenden.

Laut Verein fielen im vergangenen Jahr rund 43000 Euro an Kosten für Planer, Architekt und Statiker an. Dieser Punkt werde nun zumindest vorläufig abgehakt, so Kreuzpointner. Künftig sollen die Gelder in die tatsächliche Sanierungsarbeit fließen.

