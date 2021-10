Babenhausen

vor 48 Min.

Krankenpflege in Babenhausen: Zum Jubiläum gibt es Lob und eine besondere Torte

Geschäftsführerin Silke Bolkart und Altbürgermeister Theo Lehner bei der Feier in Babenhausen.

Plus Vor 40 Jahren ist der Ambulante Krankenpflegeverein Babenhausen und Umgebung gegründet worden. Heute kümmert sich die daraus entstandene Senioren-GmbH um Hunderte Menschen. Das wurde gefeiert.

Drei kleine Figuren schmückten die Torte, die an der Jubiläumsfeier überreicht wurde. Ihre Gesichter: Fotos derer, die von Anfang an dabei waren und maßgeblich zum Erfolg des Ambulanten Krankenpflegevereins Babenhausen und Umgebung beigetragen haben. Das sind der mittlerweile verstorbene Pfarrer Lothar Lidel, Altbürgermeister Theo Lehner und die langjährige Mitarbeiterin Josefine Müller. Aus dem vor 40 Jahren gegründeten Verein entstand später das Seniorenzentrum mit ambulanter Krankenpflege am Espach, wo heute Hunderte alte und kranke Menschen aus Babenhausen und umliegenden Orten betreut werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen