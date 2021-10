Landestheater Schwaben gastiert wieder in Babenhausen

Plus Drei Aufführungen sind im kommenden Jahr im Theater am Espach geplant. Diese Stücke stehen dabei auf dem Programm.

Theaterfreunde aus Babenhausen und Umgebung können sich freuen: Endlich darf das Theater am Espach seine Türen wieder öffnen. Für die neue Spielsaison können drei Aufführungen gebucht sowie unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften besucht werden.