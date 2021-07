Noch mehr Ferienprogramm für fast jeden Tag in Babenhausen

Yoga für Kinder ist am Mittwoch, 1. September , am Fuggerweiher geplant.

Am Donnerstag, 2. September , bereiten die Teilnehmer mit dem Frauenbund noch einmal gesunde Hamburger mit Pommes zu.

Am Freitag, 3. September , erhalten Kinder ab zehn Jahre eine Anleitung zum Luftgewehrschießen.

Am Dienstag, 7. September , backt der Frauenbund mit den Kindern in der Schulküche der Realschule.

Am Mittwoch, 8. September, besteht die Möglichkeit, am Wald-Kinderyoga am Fuggerweiher teilzunehmen.