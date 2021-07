Babenhausen

vor 36 Min.

Seit 60 Jahren brennt Josef Dilger für die Idee des Sportabzeichens

Plus Josef Dilger hat sich über Jahrzehnte hinweg in Babenhausen für die Abnahme des Sportabzeichens eingesetzt. Nun übergibt er seine Aufgaben.

Von Fritz Settele

Vor mehr als 60 Jahren kam Josef Dilger aus Babenhausen zum ersten Mal mit dem Bayerischen Sportabzeichen in Kontakt. In seinem Lehramtsstudium war der Sport ein Schwerpunkt. So war es damals für ihn selbstverständlich, sich dieser Herausforderung zu stellen - mit Erfolg. Das sollte sich bis vor knapp fünf Jahren nicht ändern, als er als fast 80-Jähriger noch die Leistungsvorgaben meisterte und das Deutsche Sportabzeichen in Gold zum wiederholten Mal erhielt. Jetzt übergab er symbolisch das Staffelholz an Rudi Speiser.

