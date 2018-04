15:59 Uhr

Babenhauser Kulturtage starten mit Rock

Die Gruppe Slipped Disc – bestehend aus Musikern aus der Region – eröffnet die Babenhauser Kulturtage am Samstag.

Von Von Claudia Bader

Im Gegensatz zur deutschen Übersetzung – nämlich „Bandscheibenvorfall“ – präsentiert sich die Band „Slipped Disc“ in Top-Form. Unter dem Motto „We rock you“ eröffnen die fünf Musiker am Samstag, 14. April, im Saal des Gasthauses Rössle die Babenhauser Kulturtage. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr.

Mit bekannten Liedern aus den 70er und 80er Jahren, zum Beispiel von Bruce Springsteen, Bryan Adams, Deep Purple, Status Quo, Billy Idol und vielen weiteren, lassen die allesamt in Babenhausen und Umgebung beheimateten Hobbymusiker ihre Begeisterung auf das Publikum überspringen.

Alle fünf Bandmitglieder – Robert Hartmann (Drums/Gesang), Rudi Kögler (Bass/Gesang), Volker Bender (Gitarre/Gesang), Herbert Schex (Gitarre/Gesang) und Helmut Escher (Keyboard/Gesang) – sind schon seit vielen Jahren „an ihren Instrumenten“ und haben schon in ihrer Jugendzeit teilweise gemeinsam sowie in anderen Formationen gespielt. Seit 2014 stehen sie als Slipped Disc auf der Bühne, um gemeinsam Rockmusik zu machen. Karten für den Auftakt der Kulturtage sind nur noch an der Abendkasse erhältlich. Weitere Informationen zur Band sind unter www.slipped-disc.de zu finden.

Am Freitag und Samstag, 13. und 14. April, finden zudem weitere Aufführungen des Stücks „Im Himmel ist kein Zimmer frei“ im Theater am Espach statt. Die Darsteller des Theatervereins Babenhausen bringen die Komödie von Jean Stuart auf die Bühne. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Näheres zum Stück im Internet unter www.theaterverein-babenhausen.de.

Ihm Rahmen der Babenhauser Kulturtage finden ab kommendem Samstag bis Sonntag, 10. Juni, zahlreiche Veranstaltungen im Fuggermarkt statt – von Kabarett über Musik unterschiedlicher Genres bis zu Theater für Kinder und Jugendliche.

Vorverkauf: Karten für die Babenhauser Kulturtage gibt es bei „Textil Kast“, Auf der Wies 10, Telefon 08333/93246.

