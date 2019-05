vor 17 Min.

Babenhauser Mittelschule wird zur Kreativschmiede

Während des Tags der offenen Tür an der Babenhauser Mittelschule wurde gebastelt, gemalt und gesportelt. Kurzentschlossene konnten so sogar noch schnell Muttertagsgeschenke besorgen.

Babenhauser Einrichtung präsentiert sich von ihrer bunten Seite. Was es dort alles zu sehen gibt.

Von Fritz Settele

„Gemeinschaft erleben“, so lautete das Motto des Tags der offenen Tür an der Mittelschule in Babenhausen. Schüler und Lehrer hatten sich dazu extra einiges einfallen lassen: Die Palette reichte von Workshops und Mitmachaktionen bis hin zu einem Fußballspiel, das die Schüler gegen ihre Lehrer souverän gewannen.

Das „Schulfest“ nutzten auch zahlreiche zukünftige Mittelschüler und deren Eltern, um sich ein Bild von der Einrichtung zu machen. Schülerinnen der zehnten Klasse, an Dirndln zu erkennen, führten sie durch das Schulhaus.

Rektorin Catharina Freudling freute sich über das rege Interesse. „Gemeinsam etwas erleben“, so ihre Interpretation des Mottos sei in der heutigen Zeit „ein prägendes Erlebnis“. Gemeinschaft und das Miteinander zu gestalten sei ein charakteristisches Merkmal der Mittelschule Babenhausen.

Fußballturnier lockt viele Besucher an die Mittelschule

Und so war über den Nachmittag hinweg einiges geboten. Wer schnell noch ein Muttertagsgeschenk brauchte, konnte Karten herstellen, Schnurdrucke anfertigen oder Muttertagsherzen aus unterschiedlichen Materialien anfertigen. Doch auch Rosen-Serviettenringe aus Eierkarton befanden sich im Angebot. Daneben gab es in der Schulküche mikroplastikfreie Kosmetik.

18 Bilder Was es in der Babenhauser Mittelschule alles zu erleben gibt Bild: Fritz Settele

Sportlich ging es unter anderem in der Turnhalle bei den Akrobatik- und Einradvorführungen zu. Den Höhepunkt bildete aber ein Fußballspiel zwischen einer Schüler- und einer Lehrermannschaft vor rund 400 Zuschauern. Die Schüler siegten mit 6:2. Damit ging eine Serie zu Ende, hatten doch in früheren Jahren stets die Lehrer die Oberhand behalten.

Lesen Sie auch: Als aus der Nachtmusik eine Lachmusik wurde

Themen Folgen