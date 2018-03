vor 57 Min.

Babenhauserin beklagt mangelnde Barrierefreiheit

Einwohnerin fühlt sich von Bürgermeister Otto Göppel nicht ernst genommen. Wie dieser reagiert

Der Unmut bei Sigrid Bosa ist groß: Vor der Bürgerversammlung in Babenhausen hatte sie im Rathaus Anmerkungen bezüglich der Barrierefreiheit eingereicht. Doch die Antworten, die Bürgermeister Otto Göppel bei dem Treffen gab, stellten die 72-Jährige nicht zufrieden. Sie fühle sich „mehr oder weniger als Nörglerin hingestellt“, schreibt sie nun an unsere Zeitung. Der Bürgermeister habe „wesentliche Punkte völlig außer Acht gelassen“. Bosa selbst war bei der Versammlung nicht anwesend. Göppel widerspricht dem Vorwurf auf Nachfrage: Er habe die Anmerkungen seriös behandelt und die Bürgerin durchaus ernst genommen.

Wie berichtet, verwies Bosa, die auf einen Rollator angewiesen ist, in ihren Anträgen auf drei Punkte, die sie stören: Es mangele im Fuggermarkt an Ruhebänken. Gehwege seien häufig mit Aufstellern, Warenkörben und Fahrzeugen blockiert – Hürden, denen Menschen mit Gehhilfe oder Kinderwagen ausweichen müssten. Zudem würden Gehwegränder, vor allem an Übergängen, im Winter nicht von Schneehaufen befreit. Diese stellten ebenfalls Barrieren dar. „Es macht keinen Spaß, Slalom zu laufen“, schreibt sie. Mit ihren Anliegen hatte sich Bosa bereits mehrmals an das Rathaus und an unsere Zeitung gewandt. Dennoch habe sich nichts geändert, moniert sie.

Bei der Bürgerversammlung griff Göppel die schriftlich eingereichten Anliegen auf. Er appellierte an Bürger und Einzelhändler, die Fußwege nicht zu versperren. „Ansonsten müssten in letzter Konsequenz Bußgeldbescheide erlassen werden“, sagte er. Mit Ruhebänken ist die Marktgemeinde seiner Ansicht nach „durchaus ausreichend ausgestattet“, zumal drei neue Bänke aufgestellt würden. Bezüglich des Schneeräumens bat er um Verständnis, dass die Mitarbeiter des Bauhofs morgens, wenn der Schneepflug durch die Gemeinde gefahren ist, nicht überall mit Schaufel und Besen nacharbeiten könnten.

Besonders mit der letzten Antwort ist Bosa unzufrieden: „Es ist mir schon klar, dass man nicht alles beseitigen kann, vor allem, wenn solche Mengen herniederschneien wie dieses Mal. Aber es wurde ja nicht einmal an den nötigsten Stellen geräumt“, schreibt sie. Wünschenswert wäre dies unter anderem an abgesenkten Bordsteinen, etwa an Ampeln.

Göppel sagt auf Nachfrage, dass die Bürger auch Verständnis für die Mitarbeiter des Bauhofs haben müssten. Diese gingen an Tagen mit starkem Schneefall nach Prioritäten vor, erklärt er. Hauptverkehrsachsen und Schulwege etwa würden zuerst geräumt. Auch dort, wo die Marktgemeinde Anlieger ist, würde Schnee zügig beseitigt, zum Beispiel auf dem Platz vor dem Rathaus. Abgesehen davon seien auch Anwohner in der Pflicht, Wege zu räumen. Wer frühmorgens das Haus verlässt, könne der Pflicht vielleicht nicht immer sofort nachkommen, sagte Göppel. (stz)