Bei „Freeda“ gibt es bald auch draußen Kaffee

Illertisser Stadträte stimmen Antrag zu. Nun dürfen Stühle und Tische auch am Gehweg vor dem Café platziert werden.

Von Felicitas Macketanz

Seit 2017 können Illertisser in der Weinbar L’angolo oder dem Imbiss Taxim nicht nur drinnen sitzen und speisen, sondern auch außerhalb. Damals legten die Stadträte sogar selbst Hand an und maßen mit Meterstäben ausgestattet genau nach, ob die Abstandsflächen eingehalten wurden. Jetzt zieht ein Café in der Innenstadt nach: Im „Freeda“ wird demnächst nicht mehr nur im Inneren Cappuccino serviert. Auch außerhalb des Lokals soll es die Möglichkeit geben, einen Imbiss zu sich zu nehmen. Der Antrag dazu lag dem Bauausschuss jetzt vor. Vorgesehen sind zwei Tische mit je drei Stühlen auf der Westseite des Gebäudes (Oberer Graben) sowie auf dem ersten gegenüberliegenden Parkplatz drei Tische mit jeweils vier Stühlen. Die Tische und Stühle sollen von April bis Oktober aufgestellt werden.

Wie Rathausmitarbeiter Florian Schilling mitteilte, handelt es sich um rote Aluminiumstühle. Es gebe zwar ein Gestaltungshandbuch der Stadt, in dem keine grellen Farben bei der Außenbestuhlung vorgesehen sind. Allerdings sei das keine Satzung. Die Mitglieder des Bauausschusses stimmten dem Antrag zu.

