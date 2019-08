vor 51 Min.

Beim Ferienspaß in Buch wird gewerkelt und gebastelt

Beim Ferienspaß in Buch bauen die Kinder ihre eigenen Hütten, auch eine Cocktailbar entsteht. Was sonst noch geboten ist.

Von Dominik Stenzel

Auch wenn die Sommerferien längst begonnen haben: Auf dem Bucher Schulhof ist es alles andere als ruhig. Kinder schleppen Holzlatten umher, es wird eifrig gehämmert und gesägt, während aus einem großen Lautsprecher Musik dröhnt. Am Freitag, dem letzten Tag des Ferienprogramms, haben kleinere und größere Bauwerke auf dem sogenannten Bauspielplatz Gestalt angenommen: Einige sind bereits ganz fertig, an einer Partyhütte und einer Cocktailbar wird noch fleißig gewerkelt. Am Ende soll die schönste Hütte ausgezeichnet werden.

Betreuer Max Greiser hat auf dem Bauspielplatz die Aufsicht. „Wir müssen nicht oft eingreifen und die Kinder unterstützen“, erzählt der 17-Jährige. Die Teilnehmer hätten ihr handwerkliches Geschick diese Woche unter Beweis gestellt – Probleme habe es kaum gegeben. „Ab und an mussten wir kleinere Schürfwunden verarzten“, berichtet Greiser, der zum ersten Mal als Betreuer dabei ist: „Nächstes Jahr werde ich definitiv wieder mitmachen, wenn ich Zeit habe.“

Der Bauspielplatz ist eine Attraktion des Bucher Ferienprogramms

Der Bauspielplatz ist eine der Attraktionen des Ferienprogramms, das von den Gemeinden Buch, Unterroth und Oberroth in Kooperation mit dem Kreisjugendring Neu-Ulm angeboten wird. 155 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren sind dieses Jahr dabei, 18 Betreuer kümmern sich um sie. Die Woche sei super gelaufen, alle Aktivitäten seien bei den Kindern gut angekommen, sagt Annika Koch, sie ist gemeinsam mit Tamara Konrad die Teamleiterin in Buch.

Das sieht man auch an diesem Freitag: Die Kinder sind an sämtlichen Stationen voll bei der Sache. Draußen vor der Turnhalle bemalt eine Gruppe runde Holzscheiben mit Acrylfarben. „Man muss ihnen dabei so gut wie gar nicht helfen“, sagt eine der Betreuerinnen. Die Kinder seien von sich aus sehr kreativ: „Sie sollen sich entfalten können und deswegen lassen wir ihnen alle Freiheiten.“

Ferienspaß in Buch: Löwen und Einhörner aus Moosgummi

Drinnen wird gebastelt: Löwen und Einhörner aus Moosgummi, die Tiere sollen Hände und Füße bewegen können. Bei den Mädchen kommen vor allem die Fabelwesen gut an. In den Hallen geht es währenddessen sportlich zu: In der einen spielen einige Buben Fußball, in der anderen werden weitere Spiele wie Brennball angeboten.

Ein vielfältiges Angebot auf die Beine zu stellen, ist jedes Jahr eines der Hauptanliegen des Betreuerteams: Dieses Jahr haben die Kinder auch jeden Tag gemeinsam gekocht, an einem Filmnachmittag den Animationsfilm Madagaskar angeschaut und einen Tanz einstudiert, den die Teilnehmer zum Großteil selbst entworfen und zum Abschluss der Ferienfreizeit aufgeführt haben.

Auch ein Besuch der Feuerwehr stand auf dem Programm: Zunächst wurden den Kindern Aufgaben und Geräte erklärt – danach stand Abkühlung an: Die kleinen Zuhörer wurden sie mit einem großen Wasserschlauch nass gespritzt.

