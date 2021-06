Unbekannte klauen Gartenbank in Bergenstetten

Nach dem Diebstahl einer Gartenbank sucht die Polizei Zeugen. Es müssen wohl mehrere Täter mit angepackt haben, um das schwere Ding abzutransportieren.

In der Nacht zum Sonntag ist in der St.-Nikolaus-Straße in Bergenstetten eine Gartenbank aus einem Grundstück entwendet worden. Da es sich um eine sehr massive Bank handelt, mussten vermutlich mehrere Personen mit anpacken, so die Polizei. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)

Lesen Sie außerdem: