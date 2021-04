Beteiligung: Die Stadt Dietenheim steigt beim Energieversorger EnBW ein

Plus Der Energieversorger hat der Stadt ein attraktives Angebot gemacht. So soll Dietenheim künftig davon profitieren.

Eine seltene kontroverse Diskussion im Gemeinderat der Stadt Dietenheim hat ein Angebot der „EnBW – Energie Baden-Württemberg AG“ ausgelöst. Um was geht es genau?

Das Versorgungsunternehmen hat sein Verteilnetz an seine Tochterfirma „Netze BW GmbH“ ausgegliedert und bietet nun den Kommunen, die mit der EnBW einen Konzessionsvertrag haben – die also ihren Strom von dort beziehen – einen Anteil an einer Beteiligungsgesellschaft an. Diese wurde eigens zu dem Zweck gegründet, den Kommunen, die mit der EnBW im Geschäft sind, die Möglichkeit zu geben, sich finanziell im Unternehmen zu engagieren.

Die „Geldbeschaffungsmaßnahme“, wie es Gemeinderätin Karin Weiß formulierte, ist bereits von den zuständigen Behörden sowie kartellrechtlich genehmigt. Der Mindestbetrag liegt bei 200.000 Euro für vier Jahre und wird in dieser Zeit mit einer „Ausgleichszahlung“ in Höhe von 3,6 Prozent verzinst. Selbst im Insolvenzfall wird die Rückzahlung des Beteiligungsbetrages garantiert, und auch für den Fall, dass das Unternehmen an Wert verlieren sollte, wird ein „Nachteilsausgleich“ gewährt. Außer der Kapitalertragsteuer fallen keine weiteren Kosten an.

Beteiligung bei EnBW: Nicht alle Dietenheimer Stadträte sind dafür

Gemeinderat Toni Endler nannte das Ganze eine „zwar seltene, aber sichere Konstruktion“ und sprach von einer „Zukunftsinvestition“, die es der EnBW ermöglichen werde, in die kommende Energiewende zu investieren. Mit der Modellrechnung „ich hole mir Geld für ein Prozent von der Bank und bekomme 3,6 Prozent garantiert“ begründete er seine Zustimmung zu dem Vorhaben. Auch Bürgermeister Christopher Eh sprach von einem „sehr geringen Risiko“ und verwies auf die Garantie, die selbst im Insolvenzfall gelten würde. Erster stellvertretender Bürgermeister Klaus Greck gab zu bedenken, dass man mit dem Beteiligungsbetrag von 200.000 Euro auch einiges direkt in der Stadt investieren könne, wofür bekanntlich genug Bedarf da sei.

Nach der abschießenden Versicherung von Bürgermeister Eh, dass die Beteiligung auch haushaltstechnisch keinerlei Gefahr darstelle, wurde über den Verwaltungsvorschlag abgestimmt, demzufolge sich die Stadt mit dem Mindestbetrag von 200.000 Euro an der neuen Gesellschaft beteiligen wird. Mit zehn zu sechs Stimmen – letztere kamen aus den Reihen der Fraktion „Unabhängige und SPD“ – wurde der Vorschlag schließlich angenommen.

Sanierungsplan für den Stadtkern von Dietenheim kommt

Weiteres Thema der Sitzung war die Sanierungsplanung „Stadtkern III“. Eine erste Entwurfsplanung für die Neugestaltung der Park- und Grünflächen im Bereich der Gemeinschaftsschule und der Pfarrer-Debler-Straße wurde vorgestellt und nach detaillierter Diskussion zur Kenntnis genommen. Eine detaillierte Planung mit Kostenschätzung soll von dem damit befassten Ingenieurbüro Wassermüller aus Ulm in der nächsten Sitzung vorgelegt werden.

Die Umgestaltung erfolgt im Rahmen der Baumaßnahmen für den neuen Kindergarten „St. Josef“ und betrifft auch die damit verbundene Neugestaltung des gesamten Schulcampus. Hierzu gehören die Verkehrslenkung, die Parkplätze und die Platzierung barrierefreier Bushaltestellen im Umfeld der Pfarrer-Debler-Straße, des Promenadeweges und der Sporthalle.

