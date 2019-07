11:00 Uhr

Buch: 18-Jähriger geht nach Streit mit Freundin auf Bekannten los

In Buch endet ein Beziehungsstreit auf der Polizeistation. Ein 18-Jähriger geht auf einen Bekannten los und verletzt zwei Beamte.

In der Nacht auf Sonntag sind eine 17-Jährige und ihr 18-jähriger Freund in Buch in einen Streit geraten. Das Mädchen begab sich daraufhin in die Obhut eines Bekannten. Dieser verständigte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, kam der 18-Jährige auf seinem Fahrrad hinzu und ging unvermittelt auf den Bekannten los.

18-Jähriger leistet massiven Widerstand

Die Polizisten konnten rechtzeitig dazwischen gehen und mussten den Mann zu Boden bringen. Wie die Polizei mitteilte, leistete der 18-Jährige massiven Widerstand und verletzte die beiden Beamten. Nachdem er unter Kontrolle gebracht werden konnte, wurde er anschließend in Gewahrsam genommen. Gegen den 18-Jährigen werden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

