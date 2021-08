Der Markt Buch kauft vorerst keine Luftreinigungsgeräte für Kitas

Plus Die Bucher Markträte sind vom Nutzen der Luftreinigungsgeräte nicht überzeugt, dafür aber von der Videoüberwachung an den Eingängen der Rothtal-Halle.

Im Anbetracht des aktuellen Kenntnisstandes und der räumlichen Verhältnisse werden die Kindertagesstätten in Buch und seinen Ortsteilen vorerst nicht mit mobilen Luftreinigungsgeräten ausgestattet. Diesen Beschluss hat der Marktrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig gefasst. Die Mitglieder des Gremiums zeigten sich skeptisch: Bisher gebe es keine konkreten Aussagen, welchen Nutzen das Aufstellen dieser Geräte mit sich bringe. Schließlich erspare man sich weder das regelmäßige Stoßlüften der Räumlichkeiten noch die Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen. Darüber hinaus wurden noch weitere Argumente genannt, die gegen die Geräte sprechen.