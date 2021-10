Buch-Ebersbach

vor 49 Min.

Nicht standsicher: Sankt-Franz-Xaver-Kapelle in Ebersbach muss saniert werden

Plus Das Kirchlein im Bucher Ortsteil ist in keinem guten Zustand. Auch die Statik ist beeinträchtigt. Was die Marktgemeinde nun in die Wege leitet.

Von Claudia Bader

Die direkt an der Staatsstraße 2018 stehende Sankt-Franz-Xaver-Kapelle im Bucher Ortsteil Ebersbach zwischen Obenhausen und Nordholz ist ein Blickfang. Aber wegen seines bereits äußerlich sichtbaren schlechten Zustands muss das Mitte des 18. Jahrhunderts errichtete Kleinod, das sich im Eigentum der Marktgemeinde befindet, saniert werden. Bei seiner Sitzung hat sich der Marktrat einstimmig für den Erhalt und die Instandsetzung des Kirchleins und die Bereitstellung der dafür notwendigen Haushaltsmittel ausgesprochen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung mit der Ausschreibung der Ingenieurleistungen beauftragt.

