Zum 1. Januar erhöhen sich die Müllgebühren im Markt Buch

Die Müllgebühren in Buch sind neu berechnet worden. Nun steht fest, wie viel die Bürgerinnen und Bürger von 1. Januar 2022 an zahlen müssen.

Von Claudia Bader

Die Abfallentsorgung im Markt Buch wird teuer. Da der Kalkulationszeitraum zum 31. Dezember 2021 endet, mussten die Gebühren für die Jahre 2022 bis 2023 neu berechnet werden, informierte Bürgermeister Markus Wöhrle den Marktrat in der jüngsten Sitzung. Neben den zum 1. Januar 2021 von bisher 100 Euro auf 134 Euro pro Tonne erhöhten Verbrennungskosten beim Landkreis Neu-Ulm mussten gestiegene Personal- und Unterhaltskosten in die Berechnung einkalkuliert werden. Einstimmig hat das Gremium deshalb höhere Gebühren beschlossen, die bis 31. Dezember 2023 gelten.

