Chemikalien: Belastete Fische auch in der Günz entdeckt

Nach einer neuen Untersuchung ergänzt das Unterallgäuer Landratsamt seine Verzehr-Warnung.

Auch Fische aus der Günz sind mit Polyfluorierten Chemikalien (kurz PFC) belastet. Das haben neue Untersuchungen des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ergeben. Sie beziehen sich auf Tiere, die auf Höhe von Frickenhausen in der Günz überprüft wurden. Das Landratsamt Unterallgäu rät deshalb, Fische aus Teilen der Günz, aus der westlichen Günz und aus dem Krebsbach nicht zu verzehren. Das steht in einer Mitteilung, die am Freitag veröffentlicht wurde.

Das Wasserwirtschaftsamt Kempten habe inzwischen umfangreiche Wasserproben entnommen, heißt es. Dadurch soll genauer eingegrenzt werden, welche Gewässer betroffen sind. Die Auswertung wird noch rund zwei Wochen dauern. Nach Angaben des Landesamts für Lebensmittelsicherheit stehe durch den einmaligen Verzehr eines mit PFC belasteten Fisches eine akute Gesundheitsgefahr nicht zu befürchten. Allerdings sollten belastete Fische nicht über einen längeren Zeitraum und regelmäßig verspeist werden.

PFC war früher in Löschschaum enthalten

Polyfluorierte Chemikalien – kurz PFC oder auch PFT – waren früher in Löschschäumen von Feuerwehren enthalten. Möglicherweise stammen diese Substanzen im Gewässer noch aus einer Zeit, als der Flughafen Memmingerberg militärisch von der Bundesrepublik Deutschland genutzt wurde.

Anlass der ausführlichen Untersuchungen war ein Umweltmonitoring-Programm des Landesamts für Umwelt. Proben von Bachforellen aus dem Krebsbach hatten eine PFC-Belastung aufgewiesen, deshalb leiteten die Behörden weitere Untersuchungen ein.

Die Wasserversorgung von Ungerhausen ist nach Angaben des Landratsamts Unterallgäu ausdrücklich nicht von der Verzehrwarnung betroffen. Das Trinkwasser der Gemeinde Ungerhausen wird seit 2015 – also seitdem die PFC-Problematik auf dem ehemaligen Militärgelände Memmingerberg bekannt ist – regelmäßig auf PFC untersucht. In Ungerhausen wurden die vom Umweltbundesamt empfohlenen Leitwerte dabei immer deutlich unterschritten, heißt es in der Mitteilung. Die Ergebnisse werden auf der Homepage der Gemeinde Ungerhausen veröffentlicht. (az)

Kontakt: Weitere Infos sind unter unterallgaeu.de/lebensmittelsicherheit

