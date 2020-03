10:50 Uhr

Darum bleiben die Flieger in Illertissen weiter startklar

Beobachter wundern sich, dass auf dem Flugplatz in Illertissen trotz der geltenden Allgemeinverfügung weiter Betrieb ist. Doch die Piloten sind nicht zum Vergnügen da.

Von Wilhelm Schmid

Sport- und Freizeiteinrichtungen sind derzeit in ganz Bayern geschlossen – doch am Illertisser Flugplatz ist weiterhin Betrieb. Viele Illertisser fragen sich, ob das tatsächlich zulässig ist. Doch hinter dem Flugbetrieb steckt tatsächlich kein Freizeitspaß, sondern Vorsorge für den Fall der Fälle.

Warum ist in Illertissen weiter Flugbetrieb?

Acht Piloten und zwei Flugzeuge der Luftrettungsstaffel Bayern sind am Illertisser Flugplatz im derzeitigen Katastrophenfall einsatzklar. Dort befindet sich einer der drei Stützpunkte dieser Hilfsorganisation im Regierungsbezirk Schwaben. Die Illertisser Flieger stehen zur Zeit aber nicht nur wie sonst zur Waldbrand- oder Hochwasser-Überwachung bereit, sondern auch für Transportaufgaben, falls im Dienste des Katastrophenschutzes schnelle Verlegungen von Personen oder Material erforderlich werden sollten.

Fallschirmspringer und Vereinsflieger müssen Pause machen

Die Mannschaft ist dazu in Verbindung mit dem Landratsamt, wo alle Fäden zusammenlaufen. Zu diesem Zweck darf und soll die Staffel auch in diesen Tagen notwendige Übungs- und Wartungsflüge durchführen. Die Tankstelle neben der Startbahn ist nur für die Einsatzflugzeuge sowie für Polizei- und Rettungshubschrauber wie immer einsatzklar. Der gesamte Vereinsflugbetrieb sowie alle weiteren Einrichtungen am Flugplatz sind selbstverständlich stillgelegt. Dazu gehören der Fallschirmsprung, das Vereinsheim mit Gaststätte und Besucherterrasse sowie der kleine Spielplatz neben dem Tower. Der Luftsportverein bittet deshalb, bis auf Weiteres den Flugplatz Illertissen nicht zu besuchen.

