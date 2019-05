vor 50 Min.

Der Illertisser Marktplatz wird zur Baustelle

An den Wasserfontänen werden neue Bodenplatten verlegt.

Neue Bodenplatten müssen her: Rund um die Wasserfontänen hat der Marktplatz Schaden genommen. Das hätte für Kinder gefährlich werden können.

Bauarbeiter haben mit Lastwagen und Werkzeug auf dem südlichen Marktplatz in Illertissen Stellung bezogen: Sie verlegen neue Bodenplatten im Bereich der Wasserfontänen. Die alten hätten sich über die Jahre abgesenkt und es seien Fugen entstanden, sagt Alexander Pelzl, der in der Stadtverwaltung unter anderem für den Technischen Gebäudeunterhalt zuständig ist. Durch die Zwischenräume der Platten besteht auch eine Verletzungsgefahr: Bei heißen Temperaturen suchen für gewöhnlich zahlreiche Kinder an den Wasserfontänen Abkühlung – natürlich barfuß.

Sind zu schwere Fahrzeuge über den Illertisser Marktplatz gefahren?

Mit den Arbeiten betraut ist Steinmetz Harald Stölzle aus Altenstadt. Es handele sich um allgemeine Verschleißerscheinungen, möglicherweise seien auch (zu) schwere Fahrzeuge über die Platten gefahren. Die obere Schicht des Bodens wurde bereits abgetragen, der Unterbau sei noch in Ordnung, so der Experte.

Die Bauarbeiten sind auf zwei Wochen angesetzt. Abhängig sei der Fortgang vom Wetter. Bei Reggen könne nicht gearbeitet werden. „Die Temperaturen müssen stimmen“, sagte Pelzl weiter. Bei den aktuellen Wetteraussichten sieht es wohl eher schlecht aus.

Dem Vernehmen nach ist angedacht, den Bereich um die Fontänen mit Poller abzugrenzen. Dann könnten Fahrzeuge nicht mehr über die Platten fahren. (caj, lor)

