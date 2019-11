vor 32 Min.

Der „Wunsch-Baum“ will zu guten Taten anregen

Im Illertisser Rathaus erfahren Bürger, womit sie Menschen mit Behinderung Herzenswünsche erfüllen können.

Von Regina Langhans

Im Bürgerbüro des Illertisser Rathauses steht schon jetzt ein kleiner schmucker Christbaum. Der Zeitpunkt mag etwas früh erscheinen, doch gerade rechtzeitig, um als „Wunsch-Baum“ seinen Dienst zu tun: Mit 96 Zetteln behängt, bietet er Bürgern viele Möglichkeiten, Menschen mit Behinderungen aus dem Raum Illertissen einen Herzenswunsch zu erfüllen.

Gesammelt wurden die Wünsche von Liane Springer und Marie Herfurtner – sie sind Sozialpädagoginnen und Mitarbeiterinne beim Dominikus-Ringeisen-Werk. Sie haben sich bei ihren Schützlingen im Eschenweg, den Bewohnern der Lebenshilfe, Mitarbeitern der Donau-Iller-Werkstätten, den Empfängern ambulanter und offener Hilfen sowie Kindern der Schulvorbereitenden Einrichtung umgehört.

Wunsch-Baum: Hunderte Wünsche wurden seit 2013 erfüllt

Seit 2013 steht in der Vorweihnachtszeit der Wunsch-Baum im Rathaus und sorgt jedes Mal für helle Freude unter den Beschenkten. Herfurtner erklärt, wie es funktioniert: Die Geschenke sollten einen Wert von 20 Euro nicht überschreiten, wobei Menschen zwischen drei und 74 Jahren bedacht werden. Zu häufigen Wünschen gehören Musik-CDs wie etwa von den Kastelruther Spatzen, Nautilla- und Restaurant-Gutscheine, Bilderbücher, Spielsachen und Fan-Artikel vom FC Bayern München.

Der letztmögliche Tag zum Abholen der Wunschzettel ist Donnerstag, 5. Dezember. Die ersten Zettel seien schon weg, sagt Herfurtner. Die Geschenke können im Rathaus abgegeben oder zur Bescherung mitgebracht werden. Diese findet am Freitag, 6. Dezember, in der Historischen Schranne in Illertissen statt. Sie beginnt um 15 Uhr. Wie in den Vorjahren kümmern sich Auszubildende eines hiesigen Pharmabetriebes im Sinne eines sozialen Projekts um die Organisation. Sie beteiligen sich auch an der Verteilung der Wunschzettel, indem sie in ihrer Firma nach Gönnern Ausschau halten.

Nun freut sich Herfurtner auf viele freundschaftliche Begegnungen: „Denn das Kontakteknüpfen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung gibt der Aktion den eigentlichen tieferen Sinn.“ Dass der Termin aufs Nikolausfest fällt, sei ein schöner Zufall.

