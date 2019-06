vor 18 Min.

Deutsch-Französische Freundschaft: Beim Partnerschaftsverein Babenhausen ändert sich was

Die Babenhauser Gruppe blickt auf arbeitsintensives Jahr zurück. Doch ein neues Treffen in der Mayenne ist bereits in Planung.

Von Fritz Settele

Der Partnerschaftsverein Babenhausen hat beschlossen, seine Satzung zu ändern. Der Vorsitzende, Bürgermeister Otto Göppel, erläuterte die Änderungen während der Jahresversammlung. Oberstes Vereinsorgan bleibt die Mitgliederversammlung, allerdings wurde das Stimmrecht in diesem Gremium geändert. So sind künftig alle Mitglieder, die am Tag der Versammlung das 16. Lebensjahr vollendet haben, nicht nur wahl- und stimmberechtigt, sondern auch wählbar. Davon erhofft sich der Verein eine Art Verjüngungskur. Ohne Wenn und Aber soll zudem zukünftig Personen, die nicht im Markt Babenhausen wohnen, der Beitritt gestattet werden. Bisher entschied der Vorstand über Anträge. Dieser Passus wurde gestrichen.

Der Jugendaustausch ist besonders wichtig

Ziel des Vereins ist es weiterhin, „persönliche Kontakte über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland hinaus mit den Bürgern anderer Staaten zu pflegen, welche gleichfalls die persönliche Freiheit, das humanistische Weltbild, die demokratische Grundordnung im Innerstaatlichen sowie die friedliche Entwicklung auf zwischenstaatlicher Ebene unterstützen“. Ausdrücklich wurde nun festgelegt, „die freundschaftlichen Beziehungen mit den Partnergemeinden Argentré, Louvigné und Soulgé-sur-Ouette zu festigen und weiterzuführen“. Dabei sei auf die Förderung des Jugendaustauschs ein besonderes Augenmerk zu richten. Alle Satzungsänderungen erfolgten ohne Gegenstimmen.

Zudem blickte der Verein auf das vergangene Jahr zurück. Höhepunkt war das Jumelage-Treffen im Fuggermarkt, zu dem rund 110 französische Gäste kamen. Darunter befanden sich auch einige neue Gesichter, wurde doch Soulgé-sur-Ouette neu in den deutsch-französischen Bund aufgenommen. Einiges an Arbeit wurde in das Wochenende investiert: Gleich zwei Festabende, eine Landkreisfahrt und sonstige Aktivitäten standen auf dem Programm. Dass das Treffen ein voller Erfolg war, belegten auch die positiven Rückmeldungen aus den drei Partnergemeinden. Göppel bedankte sich bei den Organisatoren des Treffens, das von der Marktgemeinde finanziell mit unterstützt wurde. Die restlichen Kosten trug der Verein, was sich in der Kasse bemerkbar machte. Allerdings weist diese noch Rücklagen auf.

In der Partnerschaft wird Freude und auch Trauer geteilt

Auf dem personellen Sektor war der Wegzug von Heiko und Geneviève Worbs, die als Dolmetscher und Mitorganisatoren von (Schüler-)Austauschmaßnahmen nicht wegzudenken waren, ein Einschnitt. Eine kleine Delegation besuchte die beiden in ihrer neuen Heimat in der Bretagne. Damit verbunden war ein Besuch der Hochzeit von Berangére Deuil in der Partnergemeinde.

Traurig war dagegen der Anlass, weshalb Altbürgermeister Theo Lehner, Geschäftsführer Wilhelm Flach und Bürgermeister Göppel in die Mayenne reisten: die Beerdigung des früheren Bürgermeisters von Argentré, Michel Descottes, dem Gründervater der Partnerschaft. Doch auch die Babenhauser hatten 2018 einen herben Verlust zu beklagen. Mit Thomas Held verstarb ein glühender Verfechter der Jumelage, zugleich verlor der Verein mit ihm seinen Co-Geschäftsführer. Welchen Stellenwert Held genossen hatte, ging allein daraus hervor, dass eine Bürgermeisterdelegation aus Frankreich ihn auf seinem letzten Weg in Babenhausen begleitete.

Abschließend informierte Flach über geplante Aktivitäten. 2019 wird relativ ruhig ablaufen, da keine offizielle Jumelagefeier ansteht. Allerdings laufen spätestens ab Herbst die Vorbereitungen für das kommende Jahr, in dem ein Treffen in Frankreich ansteht. Ab Herbst ist ein Französischkurs geplant. Auch Termine wie Bouletreffen und Filmabende sind vorgesehen.

